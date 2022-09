Imster Seniorenheim „Haus am Weinberg“ ohne Geschäftsführer

Im Haus am Weinberg hing der Haussegen schief.

Imst – Die Stadtgemeinde Imst hat nach dem Leiter der Finanzabteilung einen weiteren Personalabgang zu verzeichnen. Während nach der Selbstanzeige des vormaligen Stadtkämmerers mit Niklas Mark bereits der neue Abteilungsleiter für Finanzen in Amt und Würden ist, sorgt nun das städtische Seniorenheim „Haus am Weinberg“ für Gesprächsstoff. „Wir haben uns mit Ende August vom Heimleiter getrennt“, bestätigt Senioren-Stadtrat Richard Aichwalder. Er führt als „offizielle Begründung“ an, dass der Heimleiter das „duale Führungssystem nicht umgesetzt“ habe.