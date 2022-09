Neue Wahlplakate: VP setzt auf „Tirol-Wahl“, SP auf ihren Macher

Innsbruck – Mit dem „Duell um Tirol“ haben die Freiheitlichen bereits in der Vorwoche ihren Anspruch auf den Landeshauptmann-Sessel durch Spitzenkandidat Markus Abwerzger plakatiert. Die ÖVP hält jetzt mit der „Tirol-Wahl“ und mit Toni Mattle als „Neuem“. Die Strategie sei bewusst auf eine Richtungswahl ausgelegt, betont VP-Geschäftsführer Martin Malaun, der sich, was das Ergebnis betrifft, deutlich optimistischer zeigt als noch vor zwei Wochen. „Ich bin überzeugt, dass wir mehr als 30 Prozent erreichen, unser Ziel ist es, nahe an die 35 Prozent zu kommen.“