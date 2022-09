Kollision bei Überholmanöver: Biker (60) in Nesselwängle verletzt

Nesselwängle – Nach einem Unfall in Nesselwängle musste ein 60-jähriger Motorradfahrer am Montag ins Klinikum Kempten (Allgäu) geflogen werden. Laut Polizei war der Mann bei einem Überholmanöver gegen ein Auto geprallt.

Zu dem Unfall kam es gegen 15 Uhr: Ein 53-jähriger Autofahrer bog aus einer Zufahrt in die Tannheimer Straße ein, gleichzeitig wollten zwei andere Lenker in die entgegengesetzte Richtung abbiegen. Hinter diesen beiden Wagen fuhr der Motorradfahrer – und setzte trotz Sperrfläche zum Überholen an.