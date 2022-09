BeSt³ Innsbruck: Tirols größte Berufs- und Bildungsmesse zurück in Innsbruck

BeSt³, die große Berufs- und Bildungsmesse, öffnet vom 30.11.bis zum 02.12 in der Messe Innsbruck ihre Tore zu über 200 Aussteller. Es werden ca. 25.000 Besucher:innen erwartet. © SoWi-Holding GmbH

25.000 Besucher:innen auf der Suche nach dem richtigen Berufs- und Bildungsweg. Zu den Besucher:innen zählen Schüler:innen der mittleren und höheren Schulen, Pflichtschulen der 7. und 8. Schulstufe und Tiroler Fachberufsschulen. Auch Eltern und Lehrer:innen werden auf der BeSt³ anzutreffen sein.

Mehr als 200 Aussteller aus den verschiedensten Bereichen sind bereits angemeldet. Vertreten sind unter anderem Lehrbetriebe, Unternehmen, Informations-/ Beratungsstellen, Universitäten, Kollegs und Hochschulen. Die Vielfalt der Aussteller spiegelt das Konzept der BeSt³ wider: „Es ist aus unserer Sicht eine Notwendigkeit, jungen Menschen, die vor einer ihrer wichtigsten Entscheidung im Leben stehen, gebündelt alle Informationen für die ganzheitliche Berufs- und Bildungsorientierung leicht zugänglich zu machen – und das an einem Standort auf der Messe Innsbruck.“ so die Organisatoren der BeSt³ Innsbruck. Neben allgemeinen Informationen zu ausbildungsrelevanten Themen wie Lehre, Matura, Ausbildungsplätze und Studium, bietet die BeSt³ auch Informationen zu konkreten Berufsfeldern, Studiengängen, Auslandsaufenthalten, Freiwilligenarbeit, finanziellen Fördermöglichkeiten, etc.

Was die Aussteller über die BeSt³ 2018 sagen, Chancen für die Aussteller und das Erfolgsrezept der großen Berufs- und Bildungsmesse

Ein Interview mit den Organisatoren der BeSt3 Innsbruck, Matthias Penz und Florian Brunner von der SoWi-Holding:

Matthias Penz, Florian Brunner und Maximilian Egger (v.l.), Geschäftsführer der SoWi-Holding GmbH, Organisator und Veranstalter von Karriere-, Berufs- und Bildungsmessen. © Andreas Friedle

Im Vergleich zu anderen Messen für Beruf und Bildung, bietet die BeSt³ ein allumfassendes Angebot an. Was steckt dahinter?

Brunner: Eine fundierte Entscheidung über den Berufs- und Bildungsweg kann nur getroffen werden, wenn alle Möglichkeiten und Alternativen bekannt sind. Letztendlich profitieren davon auch die Unternehmen. Immerhin werden Mitarbeiter:innen gesucht, die den jeweiligen Beruf gerne, professionell und langfristig ausüben. Dasselbe gilt für die Bildungsanbieter. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, jungen Tiroler:innen den kompletten Überblick über den Bildungs- und Berufsdschungel zu verschaffen – und das auf persönlichem und kompetenten Weg.

Mitunter ergeben sich in den kunterbunten Berufsbildern (wie z.Bp. in den Gesundheitsberufen oder in der Lehre) Unklarheiten. Mit dem auf der BeSt³ möglichen direkten und persönlichen Austausch können diese aber rasch und unkompliziert ausgeräumt werden. Als zusätzliche Entscheidungshilfe gibt es an einigen Ständen die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und in den Berufen kurz hineinzuschnuppern.

Die BeSt³ ist ja schon seit Jahrzehnten für Unternehmen und Bildungsanbieter ein essentieller Kontaktpunkt zu jungen Tiroler:innen, auf der Suche nach dem richtigen Beruf und Bildungsweg. Was steckt hinter dem Erfolg?

Penz: Die BeSt³ findet schon seit 1986 statt. Wir konnten in den vergangenen Jahren unser Angebot kontinuierlich ausbauen. So ist es uns möglich, Information, Beratung und Orientierung an einem Ort, auf höchstem Niveau anzubieten – seriös und hochkonzentriert. Die BeSt³ ist nicht nur erste Anlaufstelle und Informationsportal für Beruf, Studium und Weiterbildung, sondern auch Drehpunkt für die Imagestärkung der Aussteller und Rekrutierung junger Talente. Somit ist die Vielfalt der BeSt³ – bezogen auf die Aussteller und das breitgefächerte Angebot - für die Aussteller ebenso von Vorteil wie für die Besucher:innen.

Das Erfolgskonzept der BeSt³ überzeugt auf mehreren Ebenen. So etwa auch den Bildungsdirektor, Dr. Paul Gappmaier: „Die BeSt³ bringt Transparenz in den österreichischen und europäischen Arbeits- & Bildungsmarkt. Die Messe ist die perfekte Gelegenheit, sich kostenlos rund um die Themen Beruf, Studium, Aus- & Weiterbildung an einem Ort zu informieren.“

Die BeSt3 Innsbruck hat es sich zum Ziel gesetzt, den Überblick über den Bildungs- und Berufsdschungel zu verschaffen. © SoWi-Holding GmbH

Und das sagen die Aussteller der BeSt³:

Strabag SE, 2018: „Neue Talente für die Baubranche und damit für uns als STRABAG zu begeistern, ist in den letzten Jahren schwerer ge¬worden. In persönlichen Gesprächen auf der BeSt³ ist es uns aber immer wieder gelungen, dass wir Jugendliche, Eltern und auch Lehrpersonen von Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten in unserem Betrieb überzeugen konnten.“

lnnsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH (IVB), 2018: „Die BeSt³ stellt für die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH einen fixen Bestandteil des jährlichen Lehrlings¬aufnahmeverfahrens dar, um mit Schüler:innen, Lehrer:innen und auch Eltern, kurzum mit allen, für die unsere Ausbildungsangebote interessant sein könnten, in persönlichen Kontakt zu kommen. Durch die hohe Besucher:innenfrequenz können wir heuer auf ein besonders großes Interesse an unseren Schnuppertagen verweisen.“