EM-Titel für Ebster als Zwischenschritt: „Habe nicht auf Gesamtwertung geschaut"

Fügen – Dafür, dass von vier geplanten Rallyes der EM-Saison 2022 am Ende nur zwei gefahren wurden, kann Tobias Ebster nichts. Und wenn, dann hätte der junge Zillertaler auch bei der abgesagten Rallye in Rumänien Gas gegeben. So aber reichten dem Fügener zwei Topresultate bei der Hellas Rallye (GRE) und der Dinaric Rallye (CRO), um sich zum Europameister im Rallye-Motorradsport zu krönen. Und das durchaus überraschend.

Der Absage der Rallye in Rumänien trauert der Tiroler, der erst im letzten Jahr vom Motocross auf die Rallye-Maschine wechselte, ein wenig nach: „Schade, denn mit jedem Rennen werde ich besser und lerne dazu.“ Durch die bei den beiden Rallyes gesammelten Tagessiege reichte es jedoch aber dennoch zum Gesamtsieg in der EM-Wertung – nun will Ebster den nächsten Schritt auf dem Weg zum erklärten Fernziel, der Rallye Dakar, setzen: „Um irgendwann bei der Dakar zu starten, muss man vorher in die Wüste.“