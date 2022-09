Gold auf Nostalgie-Brett: Salvenmoser glänzt nicht nur als Drachenflieger

Seekirchen – Auch ein Surf-Profi der Neuzeit würde angesichts dieser Ausrüstung nicht die Nase rümpfen. Surfbretter der Division II waren in den 80er-Jahren das, was Windsurfen ausmachte – ohne Foiling, dazu durchaus gewichtig (Brettgewicht 15 kg). Der Kitzbüheler Sepp Salvenmoser, der Öffentlichkeit durch WM-Titel im Drachenfliegen (Team) und seine Gabe als Glasbläser ein Begriff, betreibt den Sport jedoch nicht aus reinem Traditionsbewusstsein heraus: Kürzlich feierte der 57-Jährige den EM-Titel (Div. II/Kat. A) am Wallersee vor dem Deutschen Kay Bürger und dem Salzburger Ferdinand Hager. Nach seinem Staatsmeistertitel in der ebenfalls nostalgisch angehauchten LT-Kategorie der nächste Titel. Und demnächst geht es in Sizilien um WM-Ehren: „Mein Ziel ist dort ein Platz unter den ersten zehn!“ (floh)