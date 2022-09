Scherz bei Weltcup Vierter, Pilz Sechste

Der Niederösterreicher Stefan Scherz erreichte in Schottland erstmals das Weltcup-Finale und schrammte knapp am Podest vorbei.

Edinburgh – Der Niederösterreicher Stefan Scherz erreichte erstmals in seiner Karriere das Finale und verpasste dabei als Vierter nur hauchdünn das Podest. Am Ende fehlten nur zwei Griffe auf den zweiten Rang. Einmal mehr durften ganz vorne die US-Amerikaner in der Person von Jesse Grupper jubeln. „Es ist einfach unglaublich geil. Im Halbfinale ist schon alles in meine Richtung gelaufen. Ich bin wirklich extrem gut geklettert heute, das macht mich richtig stolz“, meinte der 21-jährige Scherz. Der Tiroler Matthias Posch schied im Halbfinale als 22. aus.