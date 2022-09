Betrunken, unter Drogen, mit Waffe: Brutale Attacke in Schwaz

Schwaz – Mehrere Anzeigen warten auf einen 29-jährigen Österreicher, der am Montagabend in der Lahnbachallee in Schwaz einen 23-jährigen Afghanen brutal attackiert und verletzt hat. Wie die Polizei berichtet, ging der Österreicher nach einem Streit mit der Faust, in der er ein geschlossenes Klappmesser hielt, auf seinen Kontrahenten los und versetzte ihm zwei Schläge ins Gesicht.