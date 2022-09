Kuh attackierte in Gries nach dem Kalben 74-jährigen Mann

Gries – Möglicherweise falsch eingeschätzt hat am Montag ein 74-Jähriger eine Situation auf einer eingezäunten Weidefläche in Gries am Brenner. Der Mann – ein Nachbar des Kuhbesitzers – dachte, dass eine Kuh nach dem Kalben auf ihren eigenen Nachwuchs losging. Er beschloss, dem Jungtier zu Hilfe kommen.