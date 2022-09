Digitale Baueinrichtung wichtiger denn je

Der Krieg in der Ukraine, ansteigende Rohstoffpreise, Lieferengpässe und der anhaltende Personalmangel bringen Tiroler Bauunternehmen in Sorge. Um diese Herausforderungen zu stemmen braucht es laut Anton Rieder ein Umdenken in der Branche und in der Politik. Der Landesinnungsmeister und sein Team machen sich seit Jahren für die Einführung einer digitalen Baueinreichung stark. „Auch in Krisenzeiten zeigt sich der Bau als stabiler Motor für unsere Wirtschaft. Umso wichtiger ist es, Verfahren zu digitalisieren und damit zu beschleunigen und so Projekte aus der Warteschleife zu holen. Dafür braucht es die Unterstützung von Gemeinden und Städten“, zeigt sich Rieder überzeugt. Es hänge viel am Bau – nicht nur die Baufirmen, sondern auch zahlreiche vor- und nachgelagerte Branchen leisten bei guter Auftragslage einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.