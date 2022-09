Letzte Reise der Queen nach London: Strenge Regeln für die Besucher

Für Blumen, Plüschtiere und andere Gaben gibt es einen eigenen Bereich im Green Park in der Nähe des Buckingham Palace. © CARL DE SOUZA

London, Edinburgh – Den Briten eilt der Ruf voraus, geduldig Schlange zu stehen. Doch wer bis zum Sarg der Queen vordringen will, braucht neben Geduld auch Durchhaltewillen und eine gute Kondition. Die Behörden rechnen mit kilometerlangen Schlangen und Wartezeiten über viele Stunden. Von Mittwochabend (18 Uhr MESZ) bis Montag in der Früh (07.30 Uhr MESZ) haben die Britinnen und Briten die Gelegenheit, der verstorbenen Königin in der Westminster Hall des Parlaments die letzte Ehre zu erweisen.

in der Westminster Hall des Parlaments, die König Charles III. und seine Frau Camilla am Montag schon besuchten, wird am Mittwoch der Sarg der Queen aufgebahrt. © JESSICA TAYLOR

Der Sarg der verstorbenen Monarchin wird bis zum Staatsbegräbnis in der Volksvertretung aufgebahrt sein. Für den Besuch gelten strenge Vorschriften. „Bitte beachten Sie, dass die Warteschlange voraussichtlich sehr lang sein wird. Sie werden viele Stunden stehen müssen, möglicherweise sogar die ganze Nacht, und kaum die Möglichkeit haben, sich zu setzen, da die Schlange sich ständig bewegen wird", heißt es in den am Montag veröffentlichten Leitlinien der Regierung. „Bitte bedenken Sie dies, bevor Sie sich zur Teilnahme entschließen oder Kinder mitbringen."

📽️​ Video | Winter (ORF): Ansturm in London erwartet

Die Zeitung The Times geht von 750.000 Besuchern, einer Schlange von acht Kilometern und einer Wartezeit von 20 Stunden aus. Von Queen Mum hatten im Jahr 2002 etwa 200.000 Menschen am Sarg Abschied genommen.

Mitten in der Nacht fand in London eine Generalprobe für die Prozession des Sarges statt. © DANIEL LEAL

Die Regierung rät den Menschen, sich warm und wetterfest anzuziehen und ausreichend Getränke und Essen mitzunehmen. Auch ein tragbarer Akku fürs Handy wird empfohlen. Zelten, Grillen und Feuermachen sind verboten. Wer auf die Toilette muss, bekommt ein Armbändchen und darf damit die Schlange kurz verlassen.

Vor der Westminster Hall müssen die Besucher einen „flughafenähnlichen Sicherheitskontrollpunkt" passieren. Vor dem Betreten des Gebäudes gibt es wieder ein Armband, das nach dem Verlassen abgegeben werden muss. Es sind nur kleine Taschen erlaubt, größere müssen bei einer Gepäckaufbewahrung abgegeben werden – ohne Garantie, dass dort genügend Platz ist.

Die Trauernden sollten sich dem Anlass entsprechend kleiden und „die Würde dieser Veranstaltung respektieren", heißt es in den Leitlinien. „Tragen Sie keine Kleidung mit politischen oder anstößigen Slogans." Blumen, Plüschtiere und andere Gaben dürfen nicht in das Gebäude gebracht werden – dafür gibt es einen eigenen Bereich im Green Park in der Nähe des Buckingham Palace.

Wer hofft, den kurzen Moment am geschlossenen Sarg der Monarchin mit der Kamera festzuhalten, wird enttäuscht: Fotografieren und Filmen sind verboten. (APA/AFP)