Leiche auf Flüchtlingsboot vor Lampedusa entdeckt

Rom – Die Leiche eines jungen Migranten aus Bangladesch hat die italienische Küstenwache auf einem Boot entdeckt, das in der Nacht auf Dienstag auf der Insel Lampedusa eingetroffen ist. Um die Todesursache wird ermittelt, wie die Küstenwache mitteilte. Die Personen an Bord wurden vernommen.

19 Boote mit fast 800 Menschen an Bord trafen seit Montag auf Lampedusa ein. Ein Boot mit 69 Tunesiern an Bord, darunter 14 Minderjährige, erreichte direkt den Hafen der Insel. Die Menschen wurden im Hotspot Lampedusas untergebracht, in dem sich derzeit 1.100 Personen aufhalten, obwohl es in der Flüchtlingseinrichtung lediglich Platz für 350 Personen gibt.