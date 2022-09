Tödlicher Autoraser-Unfall in Wien: 26-jähriger Lenker enthaftet

Wien – Nach dem tödlichen Autoraser-Unfall am Sonntag in der Wiener Innenstadt ist der Mann, der für den Crash verantwortlich sein soll, wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn wurde keine U-Haft verhängt, der 26-Jährige wurde am Mittwoch enthaftet, teilte Christina Salzborn, Sprecherin des Landesgerichts, mit. Ermittelt wird gegen ihn weiterhin wegen Paragraf 81 Strafgesetzbuch (grob fahrlässige Tötung), was mit bis zu drei Jahren Haft bedroht ist.

Das Gericht fand demnach keine Haftgründe für den 26-Jährigen. Er ist bisher unbescholten und lebt seit einigen Jahren in Belgien. Mit dem EU-Staat hat Österreich ausgezeichnete Rechtshilfeabkommen, der Mann darf somit in seine belgische Heimat zurückkehren und dort den Fortgang des Verfahrens abwarten.

Der 26-Jährige sowie der zweite beteiligte Pkw-Fahrer – ein 30-jähriger Österreicher – bestritten in ihren Einvernahmen, dass es sich um ein illegales Autorennen gehandelt habe. Der Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr am Schottenring. Beide fuhren mit ihren PS-starken Autos entlang des Rings, als sie zu einer roten Ampel bei der Wiener Börse kamen. Während der 30-Jährige mit seinem BMW anhielt, fuhr der 26-Jährige mit seinem Mercedes über die Kreuzung und krachte in den Pkw einer 48-Jährigen, die tödlich verletzt wurde. Der 30-Jährige, der nach wie vor als Zeuge geführt wird, gab laut Polizei in seiner Einvernahme an, dass für ihn die rote Ampel ersichtlich war.