Zimmermann nun offiziell Innsbrucker OLG-Präsident

Innsbruck – Das Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) hat nun offiziell einen neuen Präsidenten: Justizministerin Alma Zadic (Grüne) nahm am Dienstag die Amtseinführung von Wigbert Zimmermann vor. Dieser ist jetzt für die Leitung der Bezirks- und Landesgerichte in Tirol und Vorarlberg verantwortlich. Gleichzeitig wurde sein Vorgänger Klaus Schröder in den Ruhestand verabschiedet.