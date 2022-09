14-Jährige Schülerin in Imst von Auto erfasst und verletzt

Imst – Am Dienstagnachmittag wurde in Imst eine 14-Jährige von einem Auto erfasst und verletzt. Die Schülerin ging laut Polizei zwischen zwei geparkten Omnibussen durch und wollte plötzlich die Fahrbahn überqueren, als sie vom Pkw eines 42-Jährigen angefahren und über die Motorhaube geschleudert wurde. Sie blieb neben dem Fahrzeug auf der Straße liegen.

Die 14-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Der 42-jährige Mann war mit geringer Geschwindigkeit auf der Meraner Straße, einer Einbahnstraße, stadtauswärts in Richtung Postplatz unterwegs gewesen. Die beiden Omnibusse parkten nach Angaben der Exekutive längs zur Fahrbahn in einem Abstand von einem Meter zueinander. (TT.com)