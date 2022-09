Schwaz siegte auch in Fügen, Kufstein setzte sich gegen Silz/Mötz durch

Innsbruck: Im ersten Spiel des Abends feierte die Reichenau mit einem 2:0-Heimsieg gegen Telfs den zweiten Sieg in Serie. „Berauschend sind wir nicht, aber punktemäßig (16) ganz gut am Weg“, schmunzelte Reichenau-Coach Gernot Glänzer, der auf eine Rückkehr von Torjäger Philipp Thurnbichler hofft: „Wir haben in der zweiten Halbzeit nichts zugelassen und noch einen Elfmeter verschossen. Der Sieg geht sicher in Ordnung.“ Die Innsbrucker überholten vorerst die Telfer.