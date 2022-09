Ex-SPÖ-Kanzleramtsminister Ostermayer im U-Ausschuss

Der ehemalige SPÖ-Kanzleramtsminister Josef Ostermayer kommt am Mittwoch in den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Verantwortlich für dessen Ladung zeichnet die ÖVP. Geht es nach der Volkspartei, sollen dabei etwaige parteipolitisch motivierte Umfragen unter Ex-Kanzler Werner Faymann (SPÖ) beleuchtet werden.

Aus demselben Grund sind am Mittwoch der ehemalige Wiener SP-Landtagsabgeordnete Siegfried Lindenmayr und eine Abteilungsleiterin des Bundeskanzleramts geladen. Die ÖVP will unter anderem der Frage nachgehen, ob es auch Aufträge des einst von den Roten geführten Bundeskanzleramts an die Meinungsforscherin Sabine Beinschab in der Ära Faymann gab. Thematisiert werden soll aber auch eine angebliche Förderung des Bundeskanzleramts für eine Studie der Paul Lazarsfeld Gesellschaft im Jahr 2015.