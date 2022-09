Konrad Traxl Antriebstechnik in Zams mit Landeswappen geehrt

Zams – Mit der Verleihung des Tiroler Landeswappens an die Konrad Traxl Antriebstechnik (KTZ) in Zams nahm Landeshauptmann Günther Platter die nach seinen Worten letzte Ehrung in seiner Amtszeit vor. Für das Oberländer Unternehmen schloss sich damit ein Kreis: Vor rund 30 Jahren segnete Platter als damaliger Zammer Bürgermeister bereits die Gründungsaktivitäten ab. „Die Produkte der Antriebstechnik sind in allen Ländern der Welt gefragt“, sagte Platter über den Familienbetrieb.