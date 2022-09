Am Freitag gratis mit dem E-Taxi durch Lienz

Lienz – Wer übermorgen Freitag in der Stadt zu tun hat, könnte eine Überraschung erleben. An diesem Tag ist nämlich ein ganz besonderes Taxi unterwegs: das „Osttirol (FRE)E-Taxi. Dabei werden interessierte Menschen in der Stadt Lienz und Umgebung direkt auf der Straße angesprochen. Sie erhalten die Möglichkeit, ein Stück mit dem elektrobetriebenen Gratistaxi mitzufahren, oder sie werden zum E-Mobil-Infostand auf dem Johannesplatz gebracht. „Das hierbei gewonnene Fahrerlebnis soll zur Bewusstseinsbildung beitragen“, erklärt Manfred Mair vom Regionsmanagement Osttirol.