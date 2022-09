Spanier mit spontaner Rede: Tränen der Rührung bei Diplomfeier in Reutte

Reutte – Ein junger Spanier ließ den Feuchtigkeitsgrad in den Augen der Zuhörer in ungeahnte Höhen schnellen, als er bei der Diplomfeier des Campus Gesundheit Reutte in der Wirtschaftskammer das Wort ergriff. Er schilderte, wie ihn am Flughafen Madrid vor mehr als zwei Jahren die Angst überkommen habe. Auf was er sich da nur eingelassen habe, ins Ausland zu gehen, Deutsch zu lernen und eine Pflegeausbildung in Tirol zu beginnen. Er habe voller Zweifel die Mutter angerufen, sie ihn aber motiviert – den Mutigen im Herzen gehöre die Welt.