„Zukunftszehner“ für die siebenjährige Jana aus Fieberbrunn

So klein wie Jana ist, so groß ist ihr Kampfeswille.

Doch dann war plötzlich von einem auf den anderen Tag alles anders: Jana bekam die Diagnose Neuroblastom Stadium 4. Es begann ein unvorstellbarer Leidensweg mit Operationen, Bestrahlungen, Chemo- und Stammzellentherapien. Jana hat all das bewundernswert gemeistert. Sie ist eine Kämpferin und sie kämpft weiter. Damit sie wirklich geheilt werden kann, braucht sie eine revolutionäre Behandlung in den USA. Diese kostet viel Geld, was ihre Familie allein nicht stemmen kann.