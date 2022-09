Neuer Wagon als Verstärkung für Fuhrpark der Achenseebahn

Von rund 1200 Arbeitsstunden spricht Werkstättenleiter Gerhard Thumer. In einer Tischlerei in Schwaz wurden die Teile aus Eschenholz und Lärche nach altem Vorbild gefertigt, in der Bahnremise erfolgte dann der Zusammenbau. Das nächste ehrgeizige Ziel steht bereits an: Spätestens Mitte des nächsten Jahres sollen wieder alle vier Lokomotiven der Achenseebahn einsatzbereit sein. Im Wagenpark stehen derzeit drei rote, zwei grüne, der neue naturbelassene Wagen und der blaue Salonwagen zur Verfügung.