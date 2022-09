Ehrenamtlicher Initiative „Gartenhäuschen Völs“ droht das endgültige Aus

Die Cyta Völs hat dem „Gartenhäuschen“ – das bis Frühjahr 2021 Räume eines großen Völser Unternehmens in der Innsbrucker Straße genutzt hatte und danach schon einmal auf Herbergssuche war – die derzeitigen Räume seit Mitte 2021 mietfrei zur Verfügung gestellt. „Und wir haben auch nur einen symbolischen Betriebskostenbeitrag verlangt“, betont Cyta-Geschäftsführer Erich Pechlaner. „Wir haben also sogar hineingezahlt, weil wir um die große Bedeutung dieser Einrichtung für uns und für die Gemeinde wissen.“ Das „Gartenhäuschen“ konnte dabei die Restfläche eines Shops nützen, was eigentlich auf sieben Jahre so geplant war – doch die betreffende Firma sei unerwartet in Konkurs gegangen, erklärt Pechlaner. Und nun bestehe für die Cyta die Möglichkeit, die Gesamtfläche von ca. 360 m2 gut neu zu vermieten – dies müsse man schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen tun. Der Vereinsführung sei dies seit zwei Monaten bekannt gewesen.