Weiter Debatte um Pflaster in der Innsbrucker Altstadt

Innsbruck – Die Auftragsvergabe für die erste Phase der Altstadtpflasterung in Innsbruck – also die Wiederherstellung des Pflasters in den Seitengassen – ist erfolgt. Dies geschah, wie mehrfach berichtet, gegen den Willen der Grünen, welche die Ausschreibung wegen der Preisexplosion auf ca. 470.000 Euro gern widerrufen hätten. Im heutigen Stadtsenat wollen BM Georg Willi und die ressortzuständige Stadträtin Uschi Schwarzl nun einen Kompromissvorschlag für die weiteren Arbeiten vorlegen.