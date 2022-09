Offensive gegen K.-o.-Tropfen: Damit der Partyabend kein Albtraum wird

Innsbruck – Die Berichte über sexuelle Übergriffe unter Einfluss von Betäubungsmitteln im Nachtleben häufen sich aktuell in mehreren europäischen Ländern. Ein Thema sind dabei so genannte „K.-o.-Tropfen“, bei denen die Substanzen, die die potenziellen Opfer wehrlos machen sollen, unbemerkt in Getränke gemischt werden. Beim „(Needle) Spiking“ werden diese Substanzen dagegen über eine Injektion mit einer Nadel verabreicht. In Tirol sind derzeit laut einer Aussendung des Landes keine Vorfälle von „Spiking“ bekannt. Von der Verabreichung von K.-o.-Tropfen berichten dagegen mehrere Lokale und Systempartner, wie die Frauennotrufe und die Drogenarbeit Z6.