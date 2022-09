Knappes Ja des Stadtrats zum Lichterfestival in Kufstein

Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) und Vizebürgermeister Stefan Graf (Grüne) sprechen beide von einem Kompromiss. „Wir können nicht jede Attraktion abdrehen“, sagt Krumschnabel. Und es werde ohnedies bei der Lichtershow Strom eingespart. Die Grünen waren das Zünglein an der Waage. Er habe letztlich zugestimmt, da man einen Abänderungsantrag angenommen hat, wie Graf sagt. So wird die Lasershow erst am 27. Dezember starten und am 12. Februar 2023 enden (das Standortmarketing als Veranstalter wollte früher beginnen) sowie die Zahl der Aufführungen reduziert.