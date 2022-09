Robustes matcht Fragiles: „Mezzanine“ von Verena Schatz in Galerie 6020

Innsbruck – Ob Oswald Oberhuber sich über die Objekte von Verena Schatz freuen würde, kann man den Macher der ehemals viel geschmähten „Röhrenplastik“ leider nicht mehr fragen. Wäre allerdings interessant. Macht doch die aus Tirol stammende, heute in Oberösterreich lebende Absolventin der Glasfachschule in Kramsach ihre Skulpturen wie Oberhuber in den 1970er-Jahren aus banalem Installationsmaterial aus dem Baumarkt, das sie allerdings mit Teilen kombiniert, die sie per Mund geblasen hat.