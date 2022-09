Mit 94 fit wie eh und je: Jos Pirkner stellt wieder aus

Anras, Tristach – Der Künstler Jos Pirkner ist ein Phänomen: Der gebürtige Osttiroler, der am 2. Dezember seinen 95. Geburtstag hat, lädt zu einer neuen Ausstellung, sie heißt „Kunst im Raum“. Die Eröffnung im frisch sanierten Anraser Pfleghaus fand bereits statt, die Schau ist noch bis zum 9. Oktober zu sehen. Einer von Pirkners Bronze-Bullen, die im Auftrag von Red Bull entstanden sind, bewacht bereits seit Längerem den Eingang zu dem historischen Gebäude.

„Es sind kleinere Arbeiten, die ich zeige“, erklärt der Künstler bei einem Mediengespräch in seinem Haus in Tristach. „Nicht die großen Auftragsarbeiten.“ Über 70 Werke sind in „Kunst im Raum“ zu sehen, darunter der bronzene Stier und andere Plastiken sowie 22 Bilder. Auf drei TV-Bildschirmen werden unter anderem Aufnahmen aus Pirkners frühen Zeiten gezeigt. Das älteste Werk der Ausstellung stammt aus dem Jahr 1948, das neueste von heuer. Das Zeitgeschehen zu dokumentieren sei ihm ein Anliegen, sagt der Künstler. Nicht umsonst trägt eines der ausgestellten Werke den Titel „Moloch Verkehr“.