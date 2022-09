Zu Gast beim FC Chelsea: Die Bullen feilen am blauen Wunder

Die Papierform – Chelseas Kader ist 800 Millionen schwer – spricht wie schon gegen Milan und wie so oft in der Königsklasse gegen Salzburg. „Chelsea ist ein absolutes Weltklasseteam, das ja nicht zufällig die Champions League (2021) gewonnen hat. Man muss sich nur den Kader anschauen – das ist überragende individuelle Qualität auf jeder Position“, weiß Salzburg-Coach Matthias Jaissle.

„Wir messen der Auftaktniederlage von Chelsea in Zagreb eigentlich keine Bedeutung bei. Viel eher ist es wohl der Fall, dass sie jetzt daheim unbedingt gewinnen müssen und damit noch gefährlicher sind“, weiß Salzburgs Angreifer Fernando. Das positive Gefühl vom Auftakt gegen den AC Milan, als man in der zweiten Halbzeit auch schon ohne Wöber und Solet verteidigt hat, darf man aber an die Stamford Bridge mitnehmen. Dort, wo mit dem Gastspiel nicht nur für Coach Matthias Jaissle ein „Traum in Erfüllung“ geht: „Wir wollen uns nicht verstecken, sondern mutig und frech sein“, lautet das uneingeschränkte Credo. Der Druck liegt bei den Blues-Stars um Sterling, Havertz oder Mount. Die Bullen feilen in London am großen, blauen Wunder. (lex)