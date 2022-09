Die Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus

Innsbruck – Eine Weltmeisterschaft bekommt man (in der Regel) nicht geschenkt. Eine Weltmeisterschaft muss man sich verdienen. Das gilt für teilnehmende Sportler wie für stolze Gastgeber. Und deshalb kommen die im nächsten Jahr in Innsbruck und im Stubaital stattfindenden World Mountain and Trail Running Championships (6. bis 10. Juni) einer Belohnung gleich. Schließlich avancierte Tirol in der Trailrunner-Szene auch dank erfolgreicher Events wie dem Stubai Ultratrail oder dem Pitz Alpine Glacier Trail zum beliebten Boden. „Innsbruck ist wie gemacht für diese Sportart und die Sportart passt perfekt zu Innsbruck“, freute sich Sportstadträtin Elisabeth Mayr. Dieselben Sätze hätten gestern bei der gut besuchten Kick-off-Pressekonferenz auch dem Stubaier Tourismus-Obmann Adrian Siller über die Lippen gehen können.