Van der Bellen hebt in Rom Bedeutung grüner Technologien hervor

Rom – Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Dienstagabend mit einer Delegation österreichischer Unternehmer unter der Leitung von Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer in Rom eingetroffen. Mit dabei sind österreichische Unternehmen, deren Fokus auf erneuerbaren Energien liegt. Van der Bellen und Mahrer werden am Mittwoch vom italienischen Präsidenten Sergio Mattarella empfangen. Geplant ist auch ein Besuch am Sitz des führenden italienischen Energiekonzerns ENEL.