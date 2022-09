ÖBB-Service für Tunnel und Strecke durch das Brixental und Hall-Wattens – Züge müssen pausieren

Einschränkungen auch zwischen Hall und Schwaz. Im gleichen Zeitraum, von Montag, 19. September (4 Uhr) bis Samstag, 8. Oktober (22 Uhr) finden auch zwischen den Bahnhöfen Hall in Tirol und Fritzens-Wattens Erhaltungsarbeiten auf der Schiene statt. Die Strecke ist in diesem Abschnitt auf einer Länge von ca. 6,5 Kilometern eingleisig und daher fallen einige Nahverkehrszüge in diesem Abschnitt aus. Dafür wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Hall und Fritzens-Wattens bzw. Schwaz eingerichtet. Im Fernverkehr entfällt in diesem Zeitraum bei einigen Railjets in Richtung Westen der Halt in Jenbach