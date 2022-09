3:3 verloren – Tiroler Ringerin Kuenz ging bei der WM leer aus

Martina Kuenz ging in Belgrad leer aus.

Martina Kuenz hat bei der Ringer-WM in Belgrad eine Medaille verpasst. Die 28-jährige Athletin vom RSC Inzing verlor am Mittwoch in der Hoffnungsrunde der Klasse bis 76 Kilogramm gegen Justina di Stasio denkbar knapp mit 3:3 nach Punkten.