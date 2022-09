Elfjährige auf Schutzweg in Innsbruck von Pkw erfasst

Innsbruck – Ein elfjähriges Mädchen ist Mittwochmittag gegen 12.50 Uhr auf einem Schutzweg in Innsbruck von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Bei der Kreuzung Erzherzog-Eugen-Straße und Sennstraße fuhr eine 66-jährige Pkw-Lenkerin an einem dort stehenden Auto vorbei, anschließend kam es zu dem Zusammenstoß, berichtete die Polizei. Ein weiteres Mädchen im selben Alter wurde vermutlich vom Seitenspiegel erfasst und leicht verletzt. Die Schwerverletzte wurde mit der Rettung in die Klinik gebracht. (TT.com)