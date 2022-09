Fahrradfahrerin in Kirchbichl von Auto erfasst, Unfall mit E-Scooter in Wörgl

In Kirchbichl war gegen 10.40 Uhr ein Mann mit seinem Pkw auf der Wörgler Straße in Richtung Tiroler Straße unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine Radlerin von Kirchbichl kommend in Richtung Strandbadstraße. Der 86-Jährige fuhr in den Kreisverkehr ein und kollidierte dort mit der 63-jährigen Radlerin. Diese stürzte. Die Österreicherin wurde verletzt von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 86-Jährige blieb unverletzt.