Kollision bei Autobahnbrücke bei Imsterberg: 56-Jährige verletzt

Imsterberg – Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist am Mittwochmittag in Imsterberg eine Frau verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Pkw auf der L248 in Richtung Imsterberg unterwegs. Der Mann überfuhr die Autobahnbrücke. Zeitgleich fuhr eine 56-Jährige von der A12 kommend auf die Autobahnbrücke auf. Sie wollte in Richtung Industriegebiet abbiegen. Die Beiden stießen auf der Kreuzung zusammen.