Sieben Kilometer lange Warteschlange bis zum Sarg der Queen

Die Warteschlange durch die Londoner Innenstadt zum Abschiednehmen am Sarg Queen Elizabeths II. hat am Donnerstag eine Länge von fast sieben Kilometer erreicht. Sie reichte von der Tower Bridge entlang des Südufers der Themse bis zum Stadtteil Lambeth und über die gleichnamige Brücke bis ins Parlament. Erwartet wird, dass bis Montagfrüh bis zu zwei Millionen Menschen der toten Monarchin in der Westminster Hall des Parlaments ihren Respekt zollen werden.

Tausende Menschen sind schon in der Nacht auf Donnerstag Schlange gestanden, um am Sarg persönlich Abschied nehmen zu können. Der Sitz des britischen Parlaments ist in den kommenden Tagen 23 Stunden täglich geöffnet, damit Besucher am Sarg vorbei defilieren können. Angesichts der langen Wartezeit stehen Hunderte Helfer, Polizisten und Sanitäter bereit. Der Sarg der Queen ist bis Montag 07.30 Uhr (MESZ) in Westminster Hall aufgebahrt.