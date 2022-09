Selenskyj: Bild der Zerstörung in zurückeroberten Gebieten

Staudamm in Krywyj Rih von Raketen getroffen © APA

Nach dem Beschuss von Krywyj Rih in der Südukraine ist die dortige Wasserversorgung zusammengebrochen. Die Raketen hätten den Staudamm Karachunow getroffen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Ansprache. Das Wassersystem habe keine militärische Bedeutung, aber es verließen sich Hunderttausende Zivilisten täglich darauf. Laut Behörden wurde die Stadt, die vor dem Krieg 650.000 Einwohner zählte, am Mittwoch von acht russischen Marschflugkörpern getroffen.

Nach einem Dammbruch am Fluss Inhulez seien 112 Häuser überflutet worden, teilte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Olexandr Wilkul, auf Telegram mit. Die Arbeiten zur Reparatur des Damms liefen, das Wasser ginge zurück.

Die Ukraine treibt ihre Gegenoffensive im Osten und Süden des Landes weiter voran. Bisher sind Selenskyj zufolge rund 8.000 Quadratkilometer an Gelände befreit worden. Laut dem britischen Verteidigungsministerium festigt die Ukraine ihre Kontrolle in den zurückeroberten Gebieten in der Region Charkiw. Die russischen Truppen hätten sich westlich des Flusses Oskil größtenteils zurückgezogen, teilte das Ministerium mit.

Nach dem Rückzug russischer Truppen machte sich Selenskyj am Mittwoch bei einem überraschenden Besuch des strategisch wichtigen Ortes Isjum im Osten des Landes ein Bild von der Lage. Es sei ein Bild der Verwüstung, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. "Sie haben nur zerstört, nur beschlagnahmt, nur vertrieben." In manchen Ortschaften stünde nicht mehr ein Haus. Die Angaben zum Kriegsverlauf können zum Teil unabhängig nicht überprüft werden. Russland bestreitet, Zivilisten ins Visier zu nehmen.

