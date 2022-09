Öko-Aktion in Lienz: Mit „Green Shoes“ zur Nachhaltigkeit

Lienz – Wenn am 16. September die Woche der Nachhaltigkeit Osttirol beginnt, dann freuen sich 80 Jugendliche ganz besonders darauf – und zwar wegen der Aktion „Green Shoes“. Sie war ursprünglich nur für 40 Personen vorgesehen, sagt Petra Egger von der Dekanatsjugend Lienz. „Aber das Interesse war so groß, dass wir die Aktion zweimal anbieten.“ Und was geschieht bei den „Green Shoes“? „Die Jugendlichen setzen Pflanzen in ihre alten Schuhe, die werden dann als Deko-Objekte in der Innenstadt ausgestellt“, sagt Egger. „Das passt zu unseren Themen der Schöpfungsverantwortung und des ökologischen Fußabdrucks.“