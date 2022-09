Bad Häring – Auf einem öffentlichen Parkplatz vor dem Kindergarten in Bad Häring verschwand das Moped eines 16-Jährigen. Unbekannte dürften es am Dienstag zwischen 16 und 18.15 Uhr entwendet haben. Durch den Diebstahl entstand dem Jugendlichen ein Schaden in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. (TT.com)