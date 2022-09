Elektrisierende Festspiele auf der Kufsteiner Festung

Kufstein – 2019 hatte es einige politische Diskussionen gegeben: In der Stadt Kufstein, wo zuvor der Klimanotstand ausgerufen worden war, war das Zentrum voller Autos – ausgestattet mit Verbrennungsmotoren. Die Autofestspiele verwandelten die Straßen in einen großen Verkaufssalon. Klimanotstand und Autos –verträgt sich das? Eine Frage, die damals einen heftigen Disput auslöste. Dann gab es aber aus mittlerweile sattsam bekannten Gründen (Pandemie) ohnedies eine Pause.

Heuer ist es wieder so weit: Am 1. Oktober finden wieder die Autofestspiele statt. Am Ort, an dem sie 2008 begonnen haben: auf der Josefsburg der Festung Kufstein. Und es werden ausschließlich Elektro- und Hybridfahrzeuge präsentiert.