FPÖ und NEOS mit schweren Geschützen gegen Tiroler Jungbauern

In Tirol gibt es rund 300 Jungbauern/Landjugend-Vereine. Derzeit sind sie vor allem bei den Erntedankfesten aktiv.

Die 816.752,15 Euro sind jedenfalls zurückzuzahlen. Das hat die Prüfung des Ministeriums von Grünen-Vizekanzler Werner Kogler, in dem der Unterstützungsfonds für gemeinnützige Organisationen (NPO) angesiedelt ist, nämlich ergeben: Die „Jungbauernschaft/Landjugend“ wird dem Tiroler Bauernbund und damit einer Teilorganisation der ÖVP Tirol zugerechnet. Parteiorganisationen stand aber keine Förderung zu. Dem widerspricht Bauernbunddirektor BR Peter Raggl. „Die Landjugend/Jungbauerschaft ist eine dem Bauernbund nahestehende Organisation.“ Aus seiner Sicht hätten die Vereine ansuchen dürfen.

Dem widerspricht Hafenecker. Getrickst sei worden, um zu Geld zu kommen. Die Ortsgruppen hätten sich zu Vereinen erklärt, 120 von 300 dieser Teilvereine dann um Förderung angesucht. Hafenecker führt ein Informationsschreiben der „Jungbauernschaft/Landjugend“ an: „Wichtig: Was ist jetzt zu tun? Ist deine Organisation mit Einkommenseinbußen konfrontiert und möchtet ihr diese Unterstützung beantragen, nimm bitte Kontakt mit deiner Landesorganisation auf. Diese klärt mit dir die ersten Rahmenbedingungen ab. Nachdem du die Situation mit deiner Landesorganisation besprochen hast, nimmst du dann Kontakt mit LBG, unserem Steuerberater und Kooperationspartner puncto NPO-Fonds, auf (die Mail-Adresse ist angeführt, Anm.). In weiterer Folge beginnt dann die Bearbeitung. LBG fordert von dir alle Unterlagen ein, prüft die Unterlagen, berechnet dir den Förderbetrag und unterstützt euch bei der Antragstellung, Abwicklung und Endabrechnung. Die Kosten von LBG werden ebenfalls durch den Fonds abgedeckt. Somit kannst du dir sicher sein, dass alles korrekt und professionell abläuft.“