„Tirol-Tag“ im U-Ausschuss: Corona-Gelder für Jungbauern im Fokus

Erste Auskunftsperson war VP-Landesgeschäftsführer Martin Malaun. Bei so gut wie jeder Frage wollte er von der Vorsitzenden Selma Yildirim sowie von der Verfahrensrichterin wissen, ob diese tatsächlich auch zulässig sei. Wenn ja, konnte sich Malaun dann kaum an etwas erinnern: weder was Inserate in ÖVP-Magazinen betraf, noch bezüglich der von der Landjugend bezogenen und nun zurückzuzahlenden mehr als 800.000 Euro aus dem NPO-Fonds. Nach Malaun sind noch Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) und Jungbauern-Landeschef Dominik Traxl geladen.