Hochspannung vor Wahl: Spitzenkandidaten heute im direkten Duell

Innsbruck – In zehn Tagen wird in Tirol ein neuer Landtag gewählt und 36 Mandate werden vergeben: Mit der Elefantenrunde der SpitzenkandidatInnen der landesweit kandidierenden Parteien läutet die Tiroler Tageszeitung heute Donnerstag ab 18 Uhr im Innsbrucker Congress das Wahlkampffinale für die Landtagswahl am 25. September ein. Die von den beiden TT-Chefredakteuren Alois Vahrner und Mario Zenhäusern moderierte Diskussion mit Anton Mattle (Liste MATTLE), Georg Dornauer (SPÖ), Markus Abwerzger (FPÖ), Gebi Mair (Grüne), Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz), Dominik Oberhofer (NEOS) sowie Elfriede Hörtnagl-Zofall (MFG) wird auch live auf TT.com und in Tirol TV übertragen.