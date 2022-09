Die TT-Elefantenrunde ab 18 Uhr live: Spitzenkandidaten im direkten Duell

Innsbruck – In zehn Tagen wird in Tirol ein neuer Landtag gewählt und 36 Mandate werden vergeben: Mit der Elefantenrunde der SpitzenkandidatInnen der landesweit kandidierenden Parteien läutet die Tiroler Tageszeitung heute Donnerstag ab 18 Uhr im Innsbrucker Congress das Wahlkampffinale für die Landtagswahl am 25. September ein.