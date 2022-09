Pflegepaket nimmt Form an: Stabsstelle Pflege startet mit Jänner

Wie berichtet, ist die Schaffung einer Pflege-Stabsstelle – neben den 27 zusätzlich investierten Millionen bis 2024 – zentraler Bestandteil jenes Pflegepakets, das die schwarz-grüne Landesregierung im Juni auf die Reise gebracht hat. Die Stabsstelle soll, vereinfacht gesagt, für mehr Qualität in diesem Bereich sorgen. Nicht, dass es daran grundsätzlich mangle, vielmehr wird es die Aufgabe Hörschlagers sein, regionale, aber auch allgemeine Veränderungs- und Verbesserungspotenziale in der Tiroler Pflegelandschaft (Personalentwicklung, Digitalisierung, Kinderbetreuung etc.) zu erkennen und umzusetzen. Dazu soll die Stabsstelle das Bindeglied zwischen den Einrichtungen, dem Land und weiteren Systempartnern sein.

Dass es in der Pflegelandschaft weiterhin Unterstützung an vielen Ecken und Ende benötige, kann Robert Kaufmann, Obmann der ARGE Altenheime, nur unterschreiben. Insofern sei die Stabsstelle ein „guter Ansatz“. Hörschlager kenne er aus der Praxis, sie sei „sehr engagiert“.

Dass das Land vergangene Woche den „Einspringerbonus“ auf Schiene gebracht habe – Start mit 1. Oktober –, sieht die ARGE positiv. Alle Details dazu sind den Heimen aber noch nicht bekannt. Dass das Land den Bonus ab 2023 über die Tagsatztarife der Heime abgelten will, sei nur folgerichtig, merkt Kaufmann an. Nur: In den kommenden Wochen stünden die Verhandlungen über die 2023er-Tarife an. Da gehörten auch anstehende Lohnerhöhungen, die allgemeine Teuerungswelle und die explodierenden Energiepreise neu eingepreist, hält Kaufmann alles andere als eine „historische Erhöhung“ für schwer argumentierbar. Das Tarifmodell der Heime war erst 2021 überarbeitet und erhöht (26 Mio. € Mehrkosten/Jahr) worden. 2020 gab des Land 280 Mio. € für die stationäre Pflege in Tirol aus.