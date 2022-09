Aus Podcast „Serial" bekannter US-Fall: Neue Zweifel an Mordurteil

Baltimore (Maryland) – In den Fall eines wegen Mordes verurteilten Amerikaners, der durch den Podcast „Serial" weltweit bekannt wurde, kommt erneut Bewegung. Die zuständige Staatsanwältin Marilyn Mosby beantragte am Mittwoch (Ortszeit) ein neues Verfahren für Adnan Syed, der zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Bei einer fast einjährigen Untersuchung seien bisher unbekannte Informationen über andere Verdächtige sowie Zweifel an der Verlässlichkeit von Mobilfunkdaten zutage getreten, hieß es.