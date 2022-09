Energiespartipp aus dem Tierreich: Kuscheln reduziert Energieaufwand

Wien – Diesen Tipp hatte die Regierung in ihrer Anfang der Woche vorgestellten Energiesparkampagne nicht auf Lager: Kuscheln reduziert den Energieaufwand. Das gilt zumindest für Gartenschläfer. Wie Forscher der Veterinärmedizinischen Universität Wien im Fachjournal "Physiological and Biochemical Zoology" berichten, schmiegen sich die Nagetiere zur sozialen Thermoregulation im Winter aneinander. Dadurch brauchen sie weniger Energie während der Aufwachphase aus dem Winterschlaf.

Über den gesamten Winterschlaf betrachtet, reduzierte "Huddling" den Gewichtsverlust von Jungtieren allerdings nicht. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich die Tiere in einem zufallsähnlichen Verhalten beim Aufwärmen abwechseln, was die energetischen Vorteile des engen Körperkontakts ausgleichen könnte. Außerdem trat jenes Tier mit der höchsten Körpertemperatur während des Aufwärmens später in die Erstarrung ein, als die anderen in der Gruppe.