Tiroler Schöpf kämpft vor dem letzten Rennen um den Enduro-Titel

Aspang – Nach dem Erzbergrodeo, dem größten Offroad-spektakel in Österreich, ist das Aspang Race in Niederösterreich, gemessen an der Teilnehmerzahl, gleich die nächstgrößte Veranstaltung. Am vergangenen Wochenende konnte dabei der Tiroler Bernhard Schöpf gleich zwei Laufsiege feiern und ist damit mittendrin im Titelkampf.

Der Routinier aus Karres zeigte in Aspang einmal mehr, dass er zur absoluten Enduro-Elite in Österreich gehört, und feierte sowohl im 3-h-Rennen am Samstag als auch im 2-h-Rennen am Sonntag jeweils einen Start-Ziel-Sieg. „Ich konnte an beiden Tagen den Start gewinnen und mir recht schnell einen guten Vorsprung herausarbeiten. Am Samstag hatte ich am Ende eine Runde mehr als der Rest des Feldes, das gibt schon Selbstvertrauen“, ließ der fünffache Enduro-Staatsmeister seine dominante Vorstellung Revue passieren: „Vor dem Start am Sonntag habe ich die Belastung des Vortages schon ziemlich gespürt in den Knochen. Den anderen wird es aber auch so gegangen sein.“ So oder so, auch im zweiten Rennen war der Tiroler KTM-Pilot nicht zu schlagen.