Lkw prallte in Böschung: Stau nach Unfall auf A12 bei Ampass

Ampass – Erhebliche Verzögerungen gab es Donnerstagfrüh auf der Inntalautobahn bei Ampass, als ein Lkw in Fahrtrichtung Osten verunglückte. Der 50-jährige ukrainische Lenker war gegen 6 Uhr mit dem beladenen Sattel-Kfz auf Höhe Ampass unterwegs, als er aus unbekannter Ursache vom Fahrbahnrand abkam.

Der Lkw prallte gegen mehrere Bäume und kam schließlich in der bewaldeten Böschung zum Stillstand. Zwei Ersthelfer bargen den Lenker aus dem Lkw. Der 50-Jährige musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Hall gebracht werden. Das Fahrzeug kann erst in den Abendstunden bei geringerem Verkehrsaufkommen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. (TT.com)